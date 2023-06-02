「五堅情」2日在台北小巨蛋進行「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」彩排活動。陳零九2月與交往10年的呼呼分手，被問及近況，陳零九僅說「很好啊」，但小賴開玩笑虧他，「最近喝酒都有哭」，並爆料，他們先前赴海外演出，趁空檔去酒吧，當晚喝醉的陳零九突然主動撩小賴：「我好像醉了，好像可以跟你接吻。」小賴也熱情親到陳零九的嘴角。

陳零九今日在現場急忙否認與小賴接吻，小賴卻強調「你有！你還說我嘴唇很軟」，一旁婁峻碩笑喊「這小賴自己加的吧，好兄弟親」，黃偉晉則打趣說，他們當時都在旁看好戲，邱鋒澤也直言：「我們習慣了，團員們的日常舉動、互鬧。」

黃偉晉將與陳明珠搭檔擔任第34屆金曲獎頒獎典禮紅毯主持人，他近來趁工作空檔，認真準備所有入圍者的資料，也會請教身邊有相關經驗的好友，會擔心網友評論？他坦言：「如果有表現不好的地方被批評，我虛心接受。」

婁峻碩接著問，「如果有網友說你穿得很醜？」黃偉晉則秒翻白眼霸氣說：「我只看《女人我最大》心湄姐的評價好嗎？誰管那些網友。」

五堅情去年展開「Moon Landing 月面著陸」巡迴演唱會，先前順利結束新加坡站、香港站，7月15日將飛往馬來西亞吉隆坡、7月22日在澳門開唱，期待與當地粉絲相見歡。