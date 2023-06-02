男團「Ozone」2日受邀擔任一日店長活動。他們先前登上北流開唱，成員們相繼推出solo與組合演出的音源、MV，但唯獨子翔的新歌數位音源遲遲未釋出，原因是至今無法取得版權，因此沒能如預期正式上架，不過子翔的solo組曲〈身騎白馬＋孤勇者〉Live Video在2日於YouTube推出。

對此，索尼音樂總經理許惟援表示：「我們積極地和版權方聯絡，但最後還是無法得到授權，覺得非常遺憾。子翔的努力大家都看得到，未來一定會有更多更好的作品呈現。」子翔一得知這個消息後，直說：「我跟大家一樣，知道的時候覺得很難過，知道公司有努力幫忙爭取，卻還是沒有辦法上架，真的很可惜。不過還是會在Youtube上架Live Video，大家可以上去看MV和聽我唱歌。」

他當時籌備演唱會solo表演時，拿出了不同於大家平時看到他所展現的舞蹈、快歌面貌，決定在台上賣力獻唱，翻唱金曲歌后徐佳瑩的〈身騎白馬〉、金曲歌王陳奕迅的〈孤勇者〉，更融入原住民傳統歌曲〈古調〉，而公司原本已安排子翔進錄音室重唱錄音室版本，也持續盡力爭取歌曲的版權，直到進錄音室的前一刻，最終確認無法取得版權，製作人緊急通知子翔不用進錄音室，內心留有一絲遺憾。