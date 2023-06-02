台北高等行政法院近期針對「核一乾貯水保計畫」判決新北市府敗訴，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今日表示，問題點不在水保計畫送不送，盼新北直接核准原計畫，並稱不清楚新北有無最新水保計畫申請書。對此，新北市府回應，2018年全案原卷檢還後，經濟部就沒有送水土保持計畫申請書給新北市府，盼盡速送件。

新北市府指出，全案已幫次長了解，市府手上沒有新送的水土保持計畫申請書，不需要再回去詢問辛苦的同仁。

市府表示，依水土保持審核監督辦法法第6及10條，須由經濟部核轉水土保持申請書件，才能據此核定，沒有申請書就無從核定，這跟法院判決無關，市府沒有預設立場，將依法院判決書核定，請經濟部及原能會重視核電安全議題，儘速將水土保持計畫書送至新北市。

市府強調，早於2012年針對核一乾式貯存設施的例行檢查，市府就發現有未按原核定圖施作的情形，裁罰6萬元，原水保計畫是依10年前（2013年）的氣候、地文及環境參數基礎所規畫，涉及核能安全性，仍請主管機關經濟部及原能會為核安做把關。