根據外媒報導，中國大陸海軍6艘094型戰略核潛艇於2022年底開始全天候戰略值班；日前1艘094核潛艇出現在了西太平洋，在距離關島以西約800公里的菲律賓海浮出水面。退役少將栗正傑表示，094核潛艦可攜帶12枚巨浪3型，隨時有120顆核彈頭對準美國。

栗正傑今(2日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，中國大陸有三位一體的核打擊能力，美國RC-135偵察機則是專門到南海，去偵查中共核潛艇數量、能力及航跡等等。而日前殲-16與RC-135偵察機近距離接觸的原因，就是因為這幾艘核潛艇。

栗正傑接著指出，大陸這6艘核潛艇有兩個基地，分別在北海艦隊、南海艦隊，南海艦隊就在海南三亞基地附近，因為可以很快到達南海這個位置。

栗正傑點出，1艘094核潛艇可攜帶12枚巨浪3型，每枚巨浪3型有10顆核彈頭，1艘就有120顆核彈頭。現在有6艘24小時執行，每次出去2艘，還有值班的，官兵要休假或是補給，但最少有一艘在待命狀態。如果美國隨時要發動核子大戰，至少有一艘潛艦隨時以120顆核彈頭對準美國。