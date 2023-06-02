台大校教評會近日針對前國安局長陳明通退休案進行討論，但校方始終不願意正面回應結論。台大社科院院長蘇宏達今(2)日表示，結果還是不方便對外說明，但在處理相關事宜時，曾遭國安局人員關切：「局裡面的人都看得到你的line」，強調過程承受極大的政治壓力。國安局晚間特別澄清強調，完全沒有介入國發所論文案，且LINE公司早已宣布沒有任何人可監控該公司設備。國安局向來依法行事，如果蘇宏達有疑似遭受威脅，歡迎出面檢舉，國安局將進行查處。

國安局針對蘇宏達的言論，晚間特別對澄清強調。（一）國安局為國家情報機關，一向秉持「依法行政、行政中立」原則執行工作，有關台大國發所論文案，因涉及私人事務，與國安局公務無關，國安局並未介入相關事務。

（二）、有關蘇宏達先生指稱，國安局人員可看得到其line，眾所周知，line通訊軟體為一封閉式社群，非群組裏的成員，無法探知群組內相關資訊，且其伺服器設在日本，line公司亦曾於109年1月2日表示，其公司平臺沒有任何人可以監控，也不可行。國安局絕無蘇先生所言情事。

（三）蘇先生稱，疑似被國安局或情治單位的人威脅部分，國安局一向要求所屬同仁依法行事，絕不可有違法犯紀之行為，若有相關具體個案，歡迎提供給國安局進行查處。