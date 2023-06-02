香港今天（2日）傍晚發生震驚社會的鬧區商場砍人謀殺案。2名女子在地鐵鑽石山站外的「荷里活廣場｣內逛街時，遭到一名光頭男子持刀猛刺狂斬，雙雙重傷身亡。據悉凶器是一把長達12吋（約30.5公分）的生魚片刀。港媒報導，商場內一家商店監視器畫面顯示，案發前10分鐘左右，嫌犯曾在店內疑似選購刀具付款。此事暫時未獲港警證實。
此案凶嫌是一名39歲男子，死者各為23歲、26歲，均為女性，稍晚進一步消息稱，23死者年齡為22歲。其中一名短髮女子全身遭砍30多刀當場死亡，同行長髮女子數度回頭救友也遭砍擊，頸部重傷送醫不治。
根據《香港01》報導，警方接獲報案時間是2日下午5時14分，案發地點在荷里活廣場3樓。記者觀察到商場2樓一家生活用品店面入口半閉，內有制服警察與便衣幹員，目前尚不確定嫌犯是否在此購買做案兇刀。
這處用品店距離案發地點很近，出了店鋪之後取道電動手扶梯上到3樓後轉個彎走一小段，就是光頭嫌犯血刃2女之處，相隔僅200公尺。監視器畫面顯示，當天下午5時04分，嫌犯走進2樓這家生活用品店待了大約幾十秒，他站在一處貨架前挑選商品，疑似購買刀具並至櫃檯付帳。
《東網》報導，據悉22歲黎姓死者頸部重傷，26歲方姓死者胸口重傷，嫌犯據稱姓氏為司徒，與方女早有爭執。另有消息稱，司徒男與其中一名死者為夫婦，他懷疑太太不忠，動了殺機。他犯下血案後並未逃逸，而是持刀留在現場，全身多處染血，警方當場將他逮捕。
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