香港今天（2日）傍晚發生震驚社會的鬧區商場砍人謀殺案。2名女子在地鐵鑽石山站外的「荷里活廣場｣內逛街時，遭到一名光頭男子持刀猛刺狂斬，雙雙重傷身亡。據悉凶器是一把長達12吋（約30.5公分）的生魚片刀。港媒報導，商場內一家商店監視器畫面顯示，案發前10分鐘左右，嫌犯曾在店內疑似選購刀具付款。此事暫時未獲港警證實。

此案凶嫌是一名39歲男子，死者各為23歲、26歲，均為女性，稍晚進一步消息稱，23死者年齡為22歲。其中一名短髮女子全身遭砍30多刀當場死亡，同行長髮女子數度回頭救友也遭砍擊，頸部重傷送醫不治。

香港2日發生商場砍人凶殺案，凶嫌疑似在犯案前於商場內一處店鋪購買兇刀。

根據《香港01》報導，警方接獲報案時間是2日下午5時14分，案發地點在荷里活廣場3樓。記者觀察到商場2樓一家生活用品店面入口半閉，內有制服警察與便衣幹員，目前尚不確定嫌犯是否在此購買做案兇刀。

香港鑽石山「荷里活廣場」今日（2 日）下午發生砍人案，自從實施國安以來，一宗最嚴重的傷人案。兩名年齡分別 26 歲和22 歲的女子遭一名 39 歲男子持刀追砍，男子事後遭到警方制伏，而被砍傷的兩名女子送院後均證實死亡。，嫌犯當時手持12吋長生魚片刀作案，至於犯案原因仍在調查中。 pic.twitter.com/0xG5bXYd1Z — 鳳凰綠葉 (@FHLY2021) June 2, 2023

這處用品店距離案發地點很近，出了店鋪之後取道電動手扶梯上到3樓後轉個彎走一小段，就是光頭嫌犯血刃2女之處，相隔僅200公尺。監視器畫面顯示，當天下午5時04分，嫌犯走進2樓這家生活用品店待了大約幾十秒，他站在一處貨架前挑選商品，疑似購買刀具並至櫃檯付帳。

《東網》報導，據悉22歲黎姓死者頸部重傷，26歲方姓死者胸口重傷，嫌犯據稱姓氏為司徒，與方女早有爭執。另有消息稱，司徒男與其中一名死者為夫婦，他懷疑太太不忠，動了殺機。他犯下血案後並未逃逸，而是持刀留在現場，全身多處染血，警方當場將他逮捕。