大陸央視新聞新聞聯播報導，大陸國務院總理李強2日主持召開國務院常務會議，聽取優化營商環境工作進展及下一步重點舉措彙報，研究促進新能源汽車產業高品質發展的政策措施，強調要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策；討論並原則通過「學前教育法」草案。

會議指出，今年以來大陸經濟運行實現良好開局，但經濟恢復的基礎尚不穩固，要把打造市場化、法治化、國際化營商環境擺在重要位置，進一步穩定社會預期，提振發展信心，激發市場活力，推動經濟運行持續回升向好。

要堅持問題導向，聚焦企業反映的凸出問題，從企業實際需求出發，在放寬市場准入、促進公平競爭、保護智慧財產權、建設統一大市場等方面，分批次加快推出針對性強、含金量高的政策措施，並通過深化營商環境重點領域改革，切實增強政策有效性。

要著力強化服務意識，加大政策落實力度，打通政策落實堵點，確保政策落到實處，讓企業有更多實實在在的獲得感。

會議強調，新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，發展空間十分廣闊。

要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業布局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智慧駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關，統籌大陸國內國際資源開發利用，健全動力電池回收利用體系，構建「車能路雲」融合發展的產業生態，提升全產業鏈自主可控能力和綠色發展水準。

要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高品質充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。

會議討論並原則通過「學前教育法（草案）」，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，學前教育是終身教育的起點，是重要的社會公益事業，關係億萬兒童健康成長，強化法治保障十分重要。

要統籌當前和長遠，根據新型城鎮化進程和學齡人口變動趨勢，科學規畫學前教育資源配置，既有效滿足需求，也避免造成資源浪費。

要加強財政投入保障，提高對學前教育投入比重，加大對農村地區、民族地區傾斜力度，增加學前學位供給，促進學前教育事業普及普惠、安全優質發展。