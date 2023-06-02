基隆市長謝國樑（中）與漁會理事長簡建輝（左二）、海科館館長陳素芬（右二）等人，共同推廣基隆鎖管季。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆夏季盛事「基隆鎖管季」2日舉行記者會，由市長謝國樑市長及基隆區漁會理事長簡建輝、國立海洋科技博物館館長陳素芬等人共同舉行活動啟動儀式，為6月下旬起跑的基隆鎖管季揭開序幕。謝表示，歡迎各地遊客共同參與「基隆鎖管季」的各項精彩活動，除了品嚐時令海鮮還能體驗基隆豐富又多樣的海洋生態。

搭配鎖管季的一系列美食禮盒及商品。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆的特色美食伴手禮「鎖管米粉」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

市長謝國樑表示，由市府與基隆區漁會共同舉辦的「基隆鎖管季」，已邁入第19個年頭，今年同樣規畫多項豐富的活動，希望吸引國內外遊客共同體驗基隆夏季之美。

基隆市長謝國樑（左）帶小朋友玩常被搞錯的鎖管、花枝、小卷、魷魚、軟絲等海洋生物的「連連看」。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑強調，除了宣傳活動特色外，謝市長還與小朋友一起參與「猜猜我是誰」，考驗大家是否能夠分辨花枝、小卷、鎖管、軟絲跟魷魚等，過程活潑生動且寓教於樂。

參加鎖管季海釣學院活動的學員收穫成果。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

產發處表示，今年鎖管季共推出五大系列活動、包含「夜訪鎖管」、「夜釣體驗」、「海釣學院」、「外木山海上王爺遶境」及「鎖管季主題日」。市府今年規畫了10場海釣學院，自6月9日起於官網開放報名，邀請在地創生團隊實際帶領介紹，以食魚教育角度帶領民眾體驗從海洋到餐桌的生態文化。

除了豐富的主題遊程之外，今年更將IPSI所推行的里海永續概念融入整個活動中，期望民眾能在參與的過程中了解到維護環境生態與永續發展的重要性，同時也邀請全國民眾在夏夜來基隆遊玩，一同體驗夜釣樂趣。