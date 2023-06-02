民進黨近日接連爆出性騷案風波，至少5案控訴在民進黨工作期間，曾遭性騷擾，申訴後卻遭上司冷處理甚至職場霸凌。民進黨祕書長許立明今(2日)也與性平部主任李晏榕等黨部主管召開記者會鞠躬道歉，承諾會移送法辦、主動告發。媒體人王淺秋痛批，「民進黨是『甘蔗黨』嗎？也太多渣！」

王淺秋今在政論節目《大新聞大爆卦》痛批，「民進黨是甘蔗黨嗎？渣也太多了吧，清都清不完」，她也大酸，是端午節到了嗎，案子跟粽子一樣，一直跑出來，一件比一件還離譜。

對於許立明在記者會上說會移送法辦，王淺秋痛罵「移送個鬼」，並指出性騷擾防治法的刑事責任要在半年內提出告訴，第一案就已經超過9個月了，第二案若超過6個月，根本就不能移送法辦，「民進黨第一時間沒有把人接住，還把人『摔死』，職場霸凌的過程，還一而再、再而三的霸凌人家」。

王淺秋批評，對這些具名控訴的受害者來說，這都是她們人生的黑暗時刻，而現在不只是民進黨的黑暗時刻，還是台灣民主價值的黑暗時刻，「民進黨現在代表著價值的淪喪，是甘蔗黨、渣渣黨」。