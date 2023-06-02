2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）2日落幕，四天展期觀展人流天天爆棚，計吸引來自150國、4萬7,594名的資通訊產業買主及專業人士參觀，較2019年疫情前成長12％。

據貿協統計，前十大參觀來源國分別來自日本、美國、韓國、中國、泰國、香港、越南、印度、菲律賓、印尼等，其中以AI賦能打開無限可能，成功在疫後重新匯聚全球科技生態系齊聚台灣。

貿協指出，隨著AI應用不斷擴張及在5G技術加持下，高效運算正蓬勃發展，根據研究機構Research and Markets預測，2028年全球由AI驅動的HPC（高效運算）市場規模將達374億美元。本屆COMPUTEX緊扣AI智慧高效運算議題，參展廠商紛紛端出高效能運算的產品及解決方案，論壇活動也充分呈現高效運算的落地應用潛力。

加上「AI教父」輝達NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在台刮旋風，率先在展前一天的COMPUTEX Keynote主題論壇登場，大秀AI晶片H100及全球第一個加速運算處理器Grace HOPPER，揭示誰掌握「算力」、誰就掌握未來的AI趨勢，更使COMPUTEX成為全球注目焦點。

展中周邊活動百花齊放，COMPUTEX採購洽談會則總計媒合37國141位重量級買主進行448場次洽談；下屆台北國際電腦展COMPUTEX訂於2024年6月4～7日回歸，持續與全球業者共同拓展智慧創新且永續發展的科技生態系。

至於InnoVEX今年則集結22國近400家參展團隊數，匯集來自全球各地的創意金頭腦與創投資金，吸引共23,726位參觀者。其中InnoVEX 2023 Pitch Contest新創競賽更是大家角逐的目標，最終由加拿大的Blumind團隊以類比半導體架構獲得首獎。