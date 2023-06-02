北市一名男子阿興（化名）與未成年少女交往，先前2人在車上獨處時，少女吃完滷味後在副駕駛座熟睡，未料阿興趁機與少女發生性行為，還將照片傳給少女，慘被告上法院。台北地院審結，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑2年，緩刑4年，另須接受法治教育9小時。可上訴。

判決書指出，阿興於2014年間透過交友軟體認識未成年的少女A，兩人於隔年6月開始交往，同年10月時2人相約在車上見面，A女吃下阿興購買的滷味後突然睡意來襲，便在副駕駛座熟睡。

未料，阿興見有機可乘，便擅自將下體插入A女下體性交得逞，直到A女睡醒返家後，收到阿興傳來的2人下體接合照片，驚覺遭侵犯，憤而報警處理，全案經由台北地檢署偵結起訴。

台北地院審結，法官指出，阿興為成年人，明確知道A女為12歲以上未滿18歲的少年，卻為滿足個人慾望，不尊重A女的性自主權，趁A女睡著侵犯對方，對A女的身心造成嚴重傷害，實在不該。

法官考量阿興認罪，已與A女和解，支付全數賠償金，足認深具悔意，也無前科等情狀，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑2年，緩刑4年，期間付保護管束，另須於判決確定1年內，接受9小時法治教育課程。可上訴。