一名外送員日前遇到有消費者幫90歲的阿公訂餐，儘管得知已經付款，阿公還是硬塞100元給外送員，大吼：「是別人付的又不是我，年輕人囉嗦那麼多幹嘛」，阿公被叮嚀走路要小心時，還反嗆外送員：「管那麼多幹嘛，你才該騎車小心」。貼文一出，讓不少網友笑說阿公個性傲驕，「會這樣吼代表他身體還很健康」、「拜託罵我」。

「今天被客人吼了。」一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，日前接到一張訂單，看起來是年輕人幫長輩點的餐，備註寫著：「阿公行動不便，電鈴請按一下就好，會來開門」。到了目的地後，他發現取餐的人看起來是高齡8、90歲的阿公，走路要拄拐杖，嗓門還特別大。

阿公逐一詢問原PO：「買了什麼？多少錢？很遠嗎？付了沒？」儘管得知餐點已經線上付款，阿公還是塞了一張百元紙鈔給原PO，讓他連忙婉拒：「已經付了，不用啦」，未料阿公又突然大吼：「是別人付的又不是我付的，年輕人囉嗦那麼多幹嘛，叫你拿就拿」。

原PO只好乖乖收下現金道謝，離開前還叮嚀阿公走路要小心，結果又被阿公吼：「管那麼多幹嘛，你才該騎車小心點」，隨即就把門關上，讓原PO不禁笑說：「謝謝兇巴巴的阿公賞我100元小費，嘻嘻」。

貼文曝光後，引來6千多名網友按讚，直說：「會這樣吼，代表他身體還很健康」、「阿公都是這樣子，霸氣的溫柔」、「可能是重聽才音量這麼大，中氣這麼足」、「來～給你多罵幾次」、「拜託罵我的概念XD」、「我好喜歡這種阿公，感覺是眷村的伯伯，感覺很兇其實很親切人很好」、「阿公要每天都這樣有活力」、「傲嬌型的爺爺呢，祝福他」。