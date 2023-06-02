多重利用利益最大化？台北市文山區興隆路三段112巷內出現「綠色人行道」與機車停車格重疊的狀況，也被網友拍下在網路上抱怨「哪個天兵劃的線」，也讓其他網友看傻眼大罵「五百障礙人行道」、「莫非是叫行人走在摩托車上面步行」；由於該路段是位於萬芳醫院正對面，經常「人、車共道」，後續經市府單位會勘，決定將人行道延伸，取消機車格，後續該地點機車格也已塗銷完成。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並且上傳1張照片，該照片拍攝地點位於台北市文山區興隆路三段112巷內，從照片中可見該路段的超商旁新鋪設「綠色人行道」，然而該地點原本有劃設機車停車格，新的「綠色人行道」塗漆壓在機車停車格上，但機車停車格也未塗銷，導致有3機車停車格上仍有機車放置；對此，原PO則在貼文寫下「那一個天兵劃的線」。

有網友在網上抱怨，「綠色人行道」竟出現機車格，無耐嘆「哪個天兵劃的線」。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「人行道蓋停車格結束這回合」、「莫非是叫行人走在摩托車上面步行。應該是如此」、「順序錯了吧？不是應該先塗銷停車格再劃製行人專用道嗎？」、「那是哪個天兵驗收的？」、「五百障礙人行道」、「多功能用途，沒有停機車就是人行道」、「這叫多重利用，利益最大化，既能停車收費，又能拖吊，還能讓行人走，一舉數得」。

據《華視新聞》報導，該地點位於萬芳醫院正對面，是當地居民出入主要道路，經常「行人跟車子共道」，因此，經會勘後，便取消該地點的停車格，而把原本的人行道延伸，然而，出現人行道與機車格重疊部分，台北市交通管制工程處工務科科長梁筠翎表示，因施工部分可能沒辦法一天內完成，因此施工期間不會對停在機車格上的車輛開罰，後續也已將機車格塗銷。