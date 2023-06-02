遭竊之避震器。（圖／警方提供）

蘆洲分局成州所於日前16時許，有一名男子走入值班台自稱其帳戶遭人盜用欲提出詐欺告訴，值班員警發現其身影有點面熟，立即找所內其他同仁協助辨識，發現該男子即為機車避震器犯嫌，又於其車廂內發現二級毒品安非他命，全案依毒品危害防制條例、竊盜罪移送新北地檢偵辦。

警方表示，警方於04月27日受理民眾報案稱其機車遭人竊取避震器，立即派員到場調閱監視器，發現一名男子靠近被害人的機車後立即蹲下開始施工，將被害人的避震器竊走並更換上成其他款式，造成被害人4千元損失。

成州所員警於27日見該名男子身影發現其與竊嫌相似，經多次比對及發現遭竊取之避震器，該竊嫌才坦承犯行，並於拆卸贓物過程中，發現其車廂內藏有二級毒品安非他命1包。

蘆洲分局成州所所長李延昱呼籲，吸毒害人害己，切勿因一時好奇嘗試毒品，以免悔恨終身，造成不可挽回的遺憾。

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