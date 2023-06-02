近來因為民進黨黨部接連爆發出性騷風波，引起外界熱議之外，也讓人聯想到台劇《人選之人—造浪者》的劇情，而該劇編劇簡莉穎今(2日)在臉書發長文，控訴自己曾被某個業界前輩性騷，對方更直接將她的手放到重要部位，還露骨問：「大不大？」

簡莉穎透露自己大三時，想挑戰導演蘇珊桑塔格的劇本《床上的愛麗絲》，因此上網找到中譯本是由一名知名作家出版，對方還和桑塔格是朋友，讓她對那樣的文化工作者充滿嚮往。

因此她寫信給這名作家想購買所有桑塔格的書，很驚喜收到回信，兩人也有了聯繫，之後作家要回台灣，並邀約她見面，簡莉穎也答應赴約，沒想到卻遭到對方性騷擾，「親我，撫摸我，我瞬間不知道怎麼反應，然後他抓著我的手觸碰他的陰莖，問我：『大不大？大不大？』」還隔著褲子在她身上磨蹭，讓她當下不知道該怎麼辦，且當天她還發燒不舒服。

「我已經忘記我是怎麼離開的」，之後簡莉穎漸漸沒和對方聯絡，但也不敢撕破臉，「畢竟他好像是個厲害的人，有很多關係」。 沒想到某天竟又接到該名作家來電要求幫忙，讓她氣到反擊，就沒再和對方聯絡。

簡莉穎表示「我相信我不是唯一一個」，她也曾因為被性騷檢討自己，但在朋友鼓勵下逐漸走出來，「希望我的經驗可以提醒對文學、藝術或某業界有憧憬的年輕女性男性，小心這樣的人」。