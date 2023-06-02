韓國男星元斌2000年與宋慧喬、宋承憲主演電視劇《藍色生死戀》爆紅，紅遍全亞洲成為萬千少女的男神，10年後在電影《大叔》展現精湛演技，登上事業巔峰後，卻無預警息影長達13年。元斌近年仍有廣告代言，但他的愛妻李奈映近日驚喜透露，他正在挑劇本洩復出進度，甜蜜喊話「請大家再等等他」。

女星李奈映與元斌低調結婚後，仍活躍於韓國影視圈，最近推出新作《朴河京旅行記》，今（2日）進行宣傳活動時，又被問到息影13年的先生元斌近況，她驚喜透露，「那位（元斌）現在都很認真的在看劇本」，補充說元斌有在思考回歸，更羨慕先生都會收到很好的電影作品。

元斌和李奈映2015年低調結婚。（圖／摘自韓網）

而李奈映也忍不住說，「不知道大家為什麼都要一直問我（元斌的事），會回歸的，請大家再等等他吧」；許多元斌的粉絲都很震驚，李奈映罕見公開提到元斌，他復出應該是真的，「天啊，等了13年有機會再看到男神」、「終於要等到，不要讓我們等太久啊」、「決定回去重刷《大叔》，真的很精彩」。

元斌在2010年後都沒有新的影視作品，和女星李映奈結婚後，育有1子，升格人夫、人父後私生活低調，除代言商品的廣告或活動，幾乎沒有他的消息；去年曾傳出元斌有望演出戲劇《不可殺：永生之靈》，但沒多久經紀公司只表示有收到劇本邀約，最後該劇由另一名演技派男星李陣郁飾演男主角。