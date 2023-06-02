北屯區14期重劃區近年來已成為台中最夯地推案熱區，就連北部豪宅建商也看到商機了！華固建設（2548）今（2）日公告指出，以總價10.44億元、每坪單價72萬元的區域新高價，搶下14期「美和段」1,450.25坪角地。這塊土地緊鄰興建中的「陸府織森」旁、同樣都是面對生態公園的第一排土地。

目前14期「美和段」集結多家品牌建商插旗，除了華固、陸府之外，還有緊鄰「陸府織森」的「國泰美和」案。國泰建設（2501）今年329檔期進場銷售即傳出熱銷，近日預售實價已揭露70筆資料，每坪均價在57～60萬元之間，高樓層普遍站上6字頭；還有台中豪宅建商寶輝建設，在「美和段」手握至少三塊大面積土地，未來將伺機推案。

對此，華固建設總經理洪嘉昇表示，看好14期重劃區的開發潛力，預計2024年下半年取得建照後推出，初步規劃產品在32～45坪，總銷粗估35億元。

事實上，華固建設台中14期獵地並非首例，2021年，華固建設就以每坪單價88.8萬元、總價28.8億元，搶下台中市西屯區單元8、鑫港尾段95-104地號整個街廓10筆土地，且為第一排正面水湳經貿園區的3,243坪土地，當時創下區域住宅用地最高總價。

洪嘉昇則表示，台中單元8、正對水湳第一排土地，將打造兩棟27樓超高層建築，規劃35、45、55坪格局，單層5併搶攻首購、首換市場。

此次華固建設拿下14期「美和段」住一之一的3塊地號，容積率50％、建蔽率140％。台中在地建商私下表示，華固建設若為搶搭14期20％的開發時程容積獎勵，預估台中首案應該會先推14期、再推單元8重劃區。

據悉，華固建設今日公告取得的1,450坪土地，原地主為祭祀公業法人、地主眾多；知情人士透露，該基地兩年前就拋出市場待售，直到近期有業者取得全部所有權人的同意，當土地一釋出，華固就加價購入。