屏東芋頭種植面積高居全台第2，今年6月因中部芋頭產期延後，與屏東重疊，造成南部芋頭價跌，高樹鄉農會為穩定價格，嘗試開發加工品，近期推出蜜芋頭易開罐，方便即開即食，除零售外更推出禮盒包裝，順勢搶攻年節送禮商機。而屏東縣長周春米今（2）日就在臉書上表示，「高樹芋頭田真的好美，芋頭更是全國最好吃，又Q又香！」引發討論。

據統計，屏東縣芋頭種植面積524公頃，年產量高達8177公噸，其中高樹鄉面積414公頃更是重中之重，由於當地地理環境得天獨厚，生產許多優質農特產品，芋頭就與鳳梨、蜜棗並列「高樹3寶」。

而周春米今日就在臉書上PO出一篇「高樹最北，屏東最美，來到好山好水的高樹」的文章表示，「高樹芋頭田真的好美，芋頭更是全國最好吃，又Q又香！」同時更承諾，「屏東幅員遼闊，必須從最北拚到最南，我和縣府團隊都會全力衝刺！」最後周春米也在留言區分享照片，直言「剛剛馬上來一盤高樹在地芋頭料理，好好吃」，許多網友看完後紛紛留言表示「我已經決定走遍整個屏東縣，等著」、「好美好漂亮」、「天氣好，芋田美，休閒好去處，讚！」、「芋頭料理，很好吃，我常吃，高樹芋頭，比大甲的好吃」。