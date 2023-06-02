第20屆「亞洲安全會議」（俗稱香格里拉對話，簡稱香會）於2日下午在新加坡登場，晚間舉行歡迎晚宴，中國大陸國防部長李尚福與美國防長奧斯汀雙雙出席。據新加坡聯合早報網報導，兩人同坐一張桌子，並禮貌性打招呼。網傳現場影片顯示，兩人見面時握手示好，李尚福透過身旁的翻譯對奧斯汀說：「很高興認識你，奧斯汀部長。」兩人握手後，奧斯汀就到自己的座位上就座。

五角大廈發聲明說，美中防長只進行了簡短交談，未開展「實質性交流」。五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）說：「美國防部相信與中國保持開放的軍事溝通管道，並將繼續在多個層面尋求有意義的軍事討論，以負責任地管理美中關係。」

3日至4日，「香會」預計進行7場全體會議。奧斯汀將於3日早上第一場全會上發表演說，主題為「美國在印太地區的領導力」。李尚福則於4日早上第一場全會上發表演說，主題是「中國的新安全倡議」。

此前，中國大陸正式拒絕中美防長在「香會」場邊舉行雙邊會晤。針對美國抱怨無法與李尚福進行會談，中國大陸外交部部長助理、發言人華春瑩在Twitter發文質疑，指美方至少應先解除（對李）制裁再要求會面，或者也許美國實際上不介意違反自己實施的制裁。

2日早上，奧斯汀在香格里拉大酒店與新加坡國防部長黃永宏見面。據星媒報導，兩位防長希望能透過新加坡向美國購買F-35B戰機的契機，加強雙邊合作。黃永宏並感謝美國長期以來支持新加坡武裝部隊赴美受訓，奧斯汀則感謝新加坡允許美軍在本地輪換部署。

美中關係、台海緊張局勢及俄烏戰爭等議題，為本屆「香會」焦點。「香會」主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）同步發表《2023年亞太地區安全評估》，就包括探討俄烏戰爭對台海情勢的連結。報告第二章題為〈美中緊張關係，以及對台灣與日俱增的威脅〉，由IISS資深顧問、英國「軍情六處」（MI6）前主管殷克斯特（Nigel Inkster）撰寫。

IISS報告指出，中國大陸將台灣視為內部挑戰，其是否犯台與俄烏戰爭情況完全不同。北京「不只會根據軍力評估，也會考量美國和盟友可能的非軍事反應」，來作成決策。