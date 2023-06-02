日本47歲知名演員市川猿之助因演過電視劇《半澤直樹》走紅，上月18日被發現全家三人倒臥在家中，最後父母雙亡，他則輕生未遂獲救，恐涉嫌輕生加工罪，而且跟天海祐希合作的電影《女王偵訊室》也因此受到牽連，若最後無法上映，最高面臨5億日幣(約1.1億新台幣)的天價求償。

《女王偵訊室》已出到第4季，劇情圍繞在市川猿之助飾演的日本首相，與女主角天海祐希在偵訊室的鬥智過程，去年本要上映，卻碰上日本首相安倍遭槍殺事件，已延後上映一次，未料後來市川猿之助陷入一系列風波，導致官方於昨(1日)正式宣布延期，且線上串流平台也受到影響，19日起相關節目全數下架，上映前的單元特別劇可能也不會播出。

據日媒指出原定的宣傳活動已經全數取消，本要一同亮相綜藝節目宣傳的天海祐希也緊急取消通告，雖尚未有定論，但據業界人士推測市川猿之助的戲分吃重，不容易剪輯，因此可能會換角重拍，最壞的情況是中止上映，若真如此，《女王偵訊室》拍攝成本加上廣告宣傳費用，可能達5億日幣，加上市川猿之助恐得持續面臨警方調查以及相關刑責，恐怕再難翻身。

市川猿之助先前被日本週刊爆出利用在演藝圈的地位，對合作演員性騷擾，黃湯下肚後，做出強吻、撫摸下體等惡行，若反抗便會丟掉工作，此外，市川猿之助平時就以開趴為由，邀請年輕演員到他家中，就連疫情期間也開共浴派對，然而周圍所有人敢怒不敢言，對這些爭議，經紀公司回應雙方無雇傭關係，不清楚演員私事。

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