香港一處位於鬧區的商場2日發生震驚社會的砍人案件。

香港週五（2日）傍晚發生震驚社會的鬧區商場砍人慘案。2名20多歲女性遭一名持刀男子砍殺雙雙重傷身亡，凶嫌手段殘忍，但他犯下大案後並未逃逸而是靠著一處圍欄站立，一度呆滯且渾身發抖，目擊者以「殭屍」形容其神態。後來他漠然凝視血跡斑斑的現場，甚至露出一絲詭譎冷笑，警方趕抵現場後將他制伏拘捕。

根據港媒《東網》、《香港01》報導，嫌犯是39歲男子，2日下午5時出頭疑似在商場2樓一處店家購買兇刀，10分鐘後到3樓犯案，眾目睽睽之下，他接連猛刺狂砍2名女子，2女均身中多刀，傷重慘死，年齡各為26歲與22歲。社群平台流傳影片顯示，2人最後倒地位置相距僅只有幾公尺。

警方檢查現場物證時發現一把利刀，刀尖有血，而且刀身已見彎曲變形，疑似嫌犯行凶時用力過猛、狂刺多刀所致。

一名麥姓目擊者表示，案發時她正好在商場內用餐，喊叫聲傳來時她一度以為有人在笑鬧亂叫，後來發現附近商家店員趨前查看，她出於好奇也跟上去一瞧，赫見犯案凶嫌渾身發抖，此人呆立於案發現場的模樣讓她覺得很像「殭屍」，不遠處有2名女子倒臥在地，其中1人左後腰受傷。

心有餘悸的麥姓女子說，她張望之後回座用餐，後來聽見有人提起「斬人」（砍人），她才驚覺事態嚴重，方有恐懼之感。案發之初現場狀況混亂，許多人不敢上前幫忙，只有一名男子按壓傷者汨汨流血的傷口。犯案男子身型瘦削、呆立一旁「像根木頭似的」，警方到場時完全沒有任何反抗舉止，之後就由警員推倒在地制伏。

另一名霍姓商家女子受到不小驚嚇，含淚受訪時情緒仍未恢復平穩。她說，一開始聽見呼救聲以為是一般爭執，仔細一瞧竟有2人倒臥在地，場面驚恐。