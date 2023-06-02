美國國防部本週四（1）證實，該部已經正式簽訂SpaceX為烏克蘭提供星鏈（Starlink）網路通訊服務，近地軌道上超過4000台星鏈衛星，將能夠確保烏軍通訊能力。此外，SpaceX還成立了一個新的業務部門，稱之為星盾（SpaceShield）聚焦在國防應用領域上，未來可能還增加包含地球遙測、偵查能力。

據美國《防務新聞網》（Defense News）2日報導，：「衛星通訊是烏克蘭整體通訊網絡中至關重要的一環，國防部與星鏈（Starlink）簽訂了服務合約。」五角大廈並未透露這筆交易的詳細資訊，包括成本、合約時間和服務期限，原因是出於安全考量。

Pentagon, SpaceX Strike the Deal to Supply Ukraine with Starlinkhttps://t.co/miBzjTCIYY pic.twitter.com/NGpixbssiA — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) June 2, 2023

馬斯克（Elon Musk）所擁有的公司SpaceX，自2022年起向烏克蘭提供星鏈衛星的終端設備，協助烏克蘭抗俄。去年10月，馬斯克表示，SpaceX將不再能夠為烏克蘭使用這些衛星提供資金支持，他當時表示這場戰爭至今已經消耗了公司花費了8000萬美元（約新台幣24.5億元）。五角大廈當時很快表示正在與該公司討論確保該服務的資金問題。

除了無償提供星鏈服務給烏克蘭的成本外，SpaceX高管也對該國將星鏈「武器化」表示擔憂，當時烏克蘭利用星鏈進行戰場連接和協調打擊的做法已被廣泛報導。

SpaceX總裁謝特韋爾（Gwynne Shotwell）表示：「這（星鏈）從來不是用來武器化的，」在今年2月8日的商業太空運輸大會上她在華盛頓特區表示。「烏克蘭人使用它的方式或許是出於無意，但是不符合任何協議的。」

不過，該司去年12宣布將創建一個名為星盾（Starshield），這個全新的專注國家安全業務部門，旨在建立在其發射和衛星通訊產品基礎上，並引入地球觀測等新能力。