澎湃新聞報導，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）2日對菲律賓生效實施，自此，RCEP對15個成員國全部生效。當天，上海海關為上海神火鋁箔有限公司（神火鋁箔）即將出口菲律賓的一批5.5萬美元鋁箔，簽發了關區首份輸菲律賓的RCEP原產地證書。憑該證書，企業估算可享受關稅減免1萬餘元（人民幣，下同）。

上海神火鋁箔成立於2004年，現有年產能8.3萬噸的高端超薄雙零鋁箔，其中約70％用於出口，產品廣泛應用於食品飲料包裝、新能源汽車電池用鋁箔、香菸包裝、醫藥包裝、保溫材料等。

神火鋁箔外貿部部長梅曉俊表示：「RCEP全面生效後，公司生產的鋁箔產品以更低的價格、更快地速度進入了RCEP成員市場。我們去年辦理出口RCEP成員國原產地證書1058份，貨值近6700萬美元。憑藉原產地證書可以在進口國減免相當於貨值5％的關稅，降低了出口成本，也贏得了更多的海外訂單，這是看得見的紅利。」

為助力企業充分享受RCEP政策紅利，準確掌握協定原產地規則，上海海關優化服務，指導企業準確核算國產加工增值比例，規範申請出口原產地證書。同時，加大「經核准出口商」培育力度，鼓勵企業拓展面向RCEP的多元化國際市場，讓更多企業享受政策紅利。

2023年1-5月，上海海關共簽發3.43萬分RCEP原產地證書，簽證貨值117.72億元，主要產品為化工品、紡織材料、塑膠製品等。