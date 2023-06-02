美國參議院1日深夜通過債務上限法案，成功避免美債違約危機，美股今(2)日開盤也走高；美國勞工部2日也公布5月就業報告，薪資成長放緩、失業率微增，預計聯準會6月可能將再次暫緩升息。

美股今日開盤走高，道瓊工業平均指數開盤上漲超400點(1.25%)，至33,473.88點。標準普爾 500 指數上漲36.28點(0.86%)至 4,257.30，而納斯達克綜合指數上漲70.30點(0.54%)至 13,171.28點。

綜合外媒報導，美國參議院昨晚已經通過提高債務上限的法案，並交由總統拜登簽署，該法案提高美國政府 31.4 兆美元的債務上限，避免了史上首次的美債違約。

而美國勞工部今日也公布5月就業報告，非農就業人數增加了 33.9萬人，大於經濟學家預期的19萬人，已經連續29個月正成長；但失業率從4月的3.4%，上升0.3%至3.7%，高於預期的3.5%；平均時薪月比增幅為0.3%，低於4月的0.4%，顯示薪資成長放緩，增加美國聯準會（Fed）6月再次暫緩升息的可能性。