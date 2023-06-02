駕駛突發線三寶機車「跨5車道左轉」，嚇得急向左偏閃過。（翻攝自臉書爆怨公社）

三寶機車！有駕駛於早上6時許，行經台中市西屯區台灣大道四段與福康路口，突然右前方出現1輛機車，竟直接「跨5車道」左轉，並沒有在待轉區等待綠燈，嚇得駕駛急左偏閃過；恐怖的騎車行為，也讓網友傻眼表示「有待轉標誌不待轉…以為六點不會被撞」、「褲子一包」，但也有網友認為「一個鬼切，一個未減速」、「有緊急狀況記得要踩煞車」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段7秒影片，該影片拍攝時間於昨(1)日早上6時許，拍攝地點位於台中市西屯區台灣大道四段與福康路口，由於時段未處於車流量尖峰時段，因此車道上車輛不多，然而，當駕駛卻在該T字路口遇到1輛機車「跨5車道」直接左轉，未於機慢車待轉區等待綠燈直行，嚇得駕駛向左偏了一下閃過；對此，原PO也在貼文寫下「...神風特攻隊」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「有待轉標誌不待轉…以為六點不會被撞」、「右邊冒出三寶機車」、「撞到又要吃上未注意...」、「差點成為孝子」、「真的活膩了，檢舉他」、「省了一筆大條的」、「褲子一包」、「肯定剛保了高額保險」。

不過也有網友認為原PO疑「未減速」很危險，「汽車開太快」、「有緊急狀況記得要踩煞車！煞一次車花不了多少錢的，不煞車出事麻煩很多的」、「一個鬼切，一個未減速」、「台灣人在路上開車有一種病，就是天塌下來都休想叫我煞車」。