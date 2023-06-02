蟑螂是許多人討厭的生物，沒想到竟然也能促成喜事。一名男網友表示，他從小就養了各種動物，還自己繁殖很多蟑螂餵食觀賞魚，某天他和友人的對話被陌生妹子聽到，妹子居然要求「想去你家看蟑螂」，兩人後來還結為連理，讓他笑說，老婆曾經當過模特兒，現在是「動物園園長」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，從小家裡就有養觀賞魚，長大後也成為他的興趣，學生時代就把打工賺來的錢都投資養魚，還因此培育突變種，賺了不少錢。不過，要購買餵魚的蟑螂是筆相當可觀的開銷，他索性自己繁殖蟑螂，又養了牛蛙、角宮、變色龍等生物，家裡就像是小型動物園。

某天，原PO去吃麥當勞，友人說想要去他家裡拿一些蟑螂，讓隔壁桌的陌生妹子大吃一驚，連忙詢問緣由，「她說她也想看，別人是來我家看貓，她是來我家看蟑螂」，原來，妹子家裡也有養觀賞魚，兩人因此開啟話題。

第一次到女方家作客時，原PO帶了一盒蟑螂當禮物，和女方爸爸聊了很多動物話題，就連提親時，雙方家長也都在聊養魚，不辦婚禮也沒有人反對，「就這樣莫名奇妙結婚了，用櫻桃紅蟑螂就換到一個老婆」，且回娘家的伴手禮也還是蟑螂。他透露，老婆過去兼職當平面模特兒和櫃姐，婚後成了全職家庭主婦，甚至可以說是「動物園園長」，原PO不禁笑說：「好奇怪的緣分，我們的媒人是櫻桃紅蟑」。

貼文曝光後，讓一票網友讚翻，笑說：「好喜歡這個奇幻的故事」、「明明是愛情故事 我卻一直背脊發涼、手癢腳癢」、「月老蟑螂」、「還是覺得貓咪翻跟斗比較可愛」、「以後小孩是不是也會拿蟑螂當寵物，去跟同學交朋友…」、「我也是喜歡養魚，從今天開始我要去麥當勞問有沒有女生要來我家看蟑螂了」。