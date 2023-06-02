新北市八里區今（2）日下午發生一起離奇命案，轄區蘆洲警方獲報34歲陳姓女子倒臥在臥室床上，口鼻流血無生命徵象，身旁還放有毒品、吸食器一組、模擬改造之手槍一把及彈殼一枚，送醫急救後仍不治身亡，詳細死亡原因待報請相驗，案情也有待警方釐清。

據了解，蘆洲警方在今日下午5時獲報，陳女男友33歲王姓男子報案稱陳女意欲輕生，警方獲報立即派員到陳女位在八里區忠孝路附近的住家查看，經由房東開門後，赫然發現陳女倒臥在床上，口鼻流血已無生命徵象，警方見狀趕緊送往醫院急救，但最終仍不治身亡。

據了解，陳女有毒品前科，她被發現倒臥在床上時，身旁還放著第二級毒品安非他命、安非他命吸食器一組、模擬改造手槍一把及彈殼一枚，但陳女身上無外傷跡象，子彈在哪裡射出的還需要深入調查，而王男則有傷害前科。

據側面了解，王男到案說明後，稱陳女今日多次吸毒，目前不排除是吸毒過量暴斃身亡，後續將報請檢察官相驗，詳細案情仍待警方釐清。

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