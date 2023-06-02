由於國際上對中國經濟復甦的期待減弱，銅等主要商品的價格相較於今年的高位下跌2～3成。一向被視為經濟惡化預警信號的長短期國債利率倒掛現象的持續時間己創下42年來最長紀錄，低迷的海運運費也反映出歐美消費疲軟，這3大信號反映出市場對全球經濟前景有極強烈擔憂。

《日經中文網》指出，雖然有美國債務上限問題取得進展等未來的利多因素，但暗示全球經濟減速的信號正在市場點亮。首先是商品價格行情，銅價相較於今年的高位下跌2成，鋅下跌3成，鋁下跌2成，均出現明顯下跌。特別是銅，其被廣泛應用於基礎設施與耐久財消費產品，就像經濟晴雨錶一樣先行波動。

銅價下跌反映了市場對銅需求佔全球6成的中國經濟停滯的擔憂，尤其是房地產低迷的造成的連鎖效應，它佔中國GDP的3成左右，也是地方政府財政主要來源。此外，4月和5月中國的製造業採購經理人指數（PMI）連續2個月低於榮枯線50。由於歐美經濟也增長乏力，中國出口難以加速。

債券市場則有越來越多的觀點對美國經濟前景感到不安。報導說，美國短期國債收益率高於長期國債收益率的反常狀態被稱為「收益率倒掛」。這被視為經濟衰退的預警信號。到5月26日，收益率倒掛狀態已經持續226天。創下1981年以後42年以來時間持續最長紀錄。3個月期與10年期國債的利息差創下42年以來的最高降幅，美國紐約聯邦儲備銀行根據利息差計算出的美國經濟衰退概率為68%，超過雷曼危機及IT泡沫之前。

報導指出，第3個信號是貨櫃船市場行情反映歐美消費疲軟，持續低迷。上海發往美國西海岸的現貨運費5月第4周比上年同期下跌82%，上海發往歐洲的運費比上年同期下跌85%，貨櫃船公司説，這是不盈利的價格水平。運費大跌的原因是歐美零售業積累的過剩庫存。運輸鐵礦石及煤炭等的散裝船的市場行情也疲軟，波羅的海指數（Baltic Dry Index）截至5月26日，比年初以來的高點（5月10日）低大約3成，這是因為主要進口國家中國，鐵礦石及煤炭的進口勢頭減弱，船隻載貨量的供求放緩。防疫政策的解除及春節假期，中國曾預期經濟活動轉趨活躍，一度擴大了進口，但目前需求並沒有預期的大，造成指數下滑。