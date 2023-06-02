人壽保險公司買下不動產，再出租賺錢模式，蔚為風氣！南山人壽買下台中西屯區河南路土地逾963坪，規劃興建商辦大樓，再分別租給享得道行旅、玉山、台新銀行及柏文旗下健身工廠。其中，健身工廠逢甲廠則建置首家國際級健身運動會館，已開放運動；而享得道行旅，是星享道酒店集團旗下第四家的酒店，2日正式開幕。

無獨有偶，台中工業區某家上市公司之前也將總公司土地面積約1,609坪，建物面積1,890坪，賣給三商美邦，總交易金額2.98億元，處分利益達1.58億元，之後再向三商美邦回租，每年租金1,500萬至1,800萬元之間。

至於World Gym展店選址，除選地自建外，同時也會承租商場、大樓商辦，活化地區閒置空間。

南山人壽買下土地逾963坪，再斥資興建9層樓高的商辦大樓，分別租給享得道行旅、玉山、台新銀行，及健身工廠。星享道酒店集團向南山人壽，租下1樓大廳至第10樓層（無第4樓層），再斥資近2億元，籌設享得道行旅，總客房數156間，平均房價在3,000元以上。

柏文旗下健身工廠逢甲廠，是向南山人壽，承租該大樓2樓及地下1樓，接待櫃台位於1樓，除配置進口頂級心肺器材、重量訓練器材，還規劃有氧教室、飛輪教室、烤箱及蒸氣室。

柏文強調，健身工廠逢甲廠，還特別規劃女性運動專區，提供仕女們安心、舒適的運動場域，面積約1,235坪。而旗下新竹市光埔廠，則向全球人壽承租，建置的專業頂級健身運動會館，也特別規劃女性運動專區，面積近800坪。

健身工廠高雄草衙廠，則向大魯閣開發公司（新光三越百貨子公司）承租，在「SKM Park Outlets」，建置專業頂級健身運動會館， 成為全國第一家結合「Outlets」及捷運生活圈的健身房。

World Gym表示，今年上半年展店，與家樂福合作，承租該商場空間，分別改裝World Gym三重五華店、World Gym中壢中原店，及World Gym台中文心店。另World Gym與中華郵政是長期合作夥伴，過去分別在高雄岡山、台南善化、彰化員林合作，今年上半年拓點的台中潭子店，也選在郵局大樓。

World Gym說，因選地自建，或與企業配合開發、商辦大樓承租的做法，使得旗下分店規劃，不僅多樣性且更具彈性。例如，World Gym租用開設桃園內壢店地點，就是由合眾建築經理公司興建商場後，由World Gym承租。