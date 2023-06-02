5月失業率，從4月3.4％上升至3.7％，高於市場預估3.5％。即使創去年10月來新高，但仍極接近4月所創的1969年來最低水準。整體失業人數增加44萬人至610萬人，總就業人數減少31萬人至略高於1.6億人。

5月非農就業人數增加33.9萬人，高於市場預估的19萬人，人數連續29個月增加。

4月人數從原先公布的25.3萬人，往上修正至29.4萬人。由於3月人數也往上修正，讓3月和4月修正後的合計人數，較原先公布高出9.3萬人。

5月非農職位以專業和商業服務類淨增加6.4萬個為最高，接下來是政府機關增5.6萬個，和醫療看護類增5.2萬個。休閒娛樂與飯店業增4.8萬個，營建增2.5萬個，運輸與倉儲增2.4萬個。

由於失業率仍偏低，在人力供應不足下，使雇主提高待遇招募其所需要的人手，讓5月平均時薪較4月上升0.3％至33.44美元符合預期，低於4月往下修正的月增0.4％。跟去年同期相較增加4.3％符合預期，略低4月的年增4.4％。

5月每周平均工作時數34.3個小時，創2020年4月來最低水準，略低市場預估的34.3個小時，較4月減少0.1個小時。其中，製造業的5月平均工時維持在40.1個小時不變。

在勞動力參與率方面，5月份是連續第三個月維持在62.6％，仍處於2020年3月以來最高水準。