味全龍2日靠著吉力吉撈・鞏冠單場雙響炮，1人打下全隊一半分數，助隊以6比3擊敗中信兄弟，3連戰橫掃對手，龍隊奪下3連勝，加上另一地的樂天桃猿以5比6不敵富邦悍將，龍猿兩隊無勝場差，桃猿僅以0.001勝率佔優。

去年的全壘打王吉力吉撈・鞏冠本季首轟直到6日才出爐，今天賽前也只有2轟。首局他面對兄弟先發投手鄭浩均手中敲出陽春炮，2局又「炸裂」2分炮，將領先擴大至3分。

5局上龍隊攻勢再起，1出局後從連續3位打者從鄭浩均手中敲安，滿壘時林辰勳選到保送擠回1分，兄弟換上第2任投手魏碩成，他先三振掉曾傳昇，下一棒李凱威打向投手方向，魏碩成接球後往一壘傳球卻砸到李楷微身上形成暴傳，後續回傳也出現狀況，讓龍隊一口氣跑回3分。

此時兄弟總教練彭政閔上前詢問李凱威是否妨礙守備，裁判群開會後主審蘇建文透過麥克風宣布，李凱威跑壘跑在三呎線內，因此判定妨礙守備，壘上3名跑者得分不算，不過兄弟雖然努力追分，始終功虧一簣。

7局下江坤宇打擊敲出左外野深遠飛球，第一時間裁判認定是全壘打，但換龍隊總教練葉君璋上前詢問裁判球是否是被球迷手套伸進場內接走，最後裁判透過電視輔助判決改判為二壘安打，江坤宇本季首轟飛走。

龍隊目前唯一健康的洋投鋼龍主投6局、失2分（1責失），投出5次三振、2保送，被敲6支安打，奪下本季第8勝，目前暫居勝投、三振「雙冠王」。