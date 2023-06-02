民進黨近日接連爆出性騷吃案風波，牽扯多位黨政高層，引發外界熱議。台北市議員張斯綱自昨(1日)晚就接獲爆料，指出某年選戰時，有樁腳性騷擾黨工，當事人原先想報案，但遭當時的議員、現在的立委吳思瑤「用權力禁止報警」。張斯綱也連發數篇文，要求吳思瑤正面回應，「是忘記了還是害怕想起來？」

據張斯綱臉書公布的指控，當事人說某年選辦要撤的那天，有一名變態樁腳拿信封戳她胸部，當時她氣到與主任去報警時，負責協助競辦的某女性議員，已經用權力禁止她去報警，連警察都說「議員不給報警」，直到去找另一位女性議員的協助才完成報案流程，但因夾在兩位議員之前，也僅能有行政申訴，「後來那個阻卻報警的人卻當上了立委」。

當事人也直接在吳思瑤聲援民進黨「勿枉勿縱」時，直接留言嗆：「我覺得你沒資格這樣說，你護航樁腳性騷擾案，不要忘記了」。

張斯綱直接點名，「吳思瑤委員是忘記了還是害怕想起來？這位替樁腳護航性騷擾案，施壓警局阻止受害人報案，曾經是議員，後來當上立委的民代，是不是妳？」

張斯綱說，「到底替誰護航、施壓了什麼？吳思瑤委員應該立刻出面說清楚！」他也要求台北市警察局立即查閱當時資料，釐清真相及過程，還給被害人一個公道！

而日前爆出性騷黨工的導演「輝哥」，也曾協助吳思瑤操刀選舉文宣，還是選舉時的工作人員。