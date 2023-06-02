孩子突然過世，任誰都無法接受。一名父親早上送女兒上學，沒想到中午接到園方電話表示「女兒已經過世」，讓他震驚不已，調閱監視器後發現事情超乎想像，相當崩潰，報警處理。

綜合陸媒報導，事情發生在5月30日的雲南昆明，梁男早上8點多，把女兒送到幼兒園後就去上班，沒想到午休時間，突然接到園方來電，表示女兒已經過世，讓他不敢相信，立刻請假處理喪事。

然而梁男調閱監視器後，發現事情不單純，女兒先是在11點20分出現抽蓄狀況，到了12點50分二度抽蓄，且更為嚴重，同學趕緊通知老師，但為時已晚，女兒已經沒了生命跡象。

梁男發現，女兒第一次抽蓄時，老師明明知情，卻完全沒做處置，也沒叫救護車，到第二次發作的一個半小時內，老師都顧著滑手機，讓他憤怒不已，因此報警。

當地教育局則表示，家屬情緒激動，目前正在進行雙方調解，警方也已介入調查，但詳細死因尚未得知。