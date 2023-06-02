知名抗癌網紅「麵包包」坦承自己根本沒罹癌，立刻掀起熱議，過去曾當過主播的健身美女網紅賈桂，看到網友各種失望留言，忍不住公開罹癌10年經驗，想證實還是有癌友努力健身變健康；賈桂回憶抗癌過程，各種治療讓她失去婚姻和生育機會，但她從未放棄，決定重回職場，還積極健身，斜槓成為健身教練，謙虛地說自己不是抗癌鬥士，「我只是想把自己當成正常人」。

主播出身的網紅賈桂在臉書粉絲專頁「Jq賈桂教練 減齡日常」，分享看完「抗癌健身網紅麵包包造假」事件後的感想，決定在公開平台分享她從2013年抗癌至今10年的心聲；賈桂指出在治療期間，手術、化療和放療都是標配，打過賀癌平和吃了5年的泰莫西芬+5年的復乳納，這些都讓她失去了婚姻和生育機會。

不過，賈桂表示自己並沒有因為這樣的經歷放棄自己，放任自己墮落，她在身體狀況允許下回歸職場，也積極透過各種方法找回健康，進而在運動健身下，發現這是有能讓她生活下去的最佳方法；侵入性治療結束後，賈桂開啟了找教練學重訓，還有控管飲食，不知不覺中享受健身和好好吃飯，一度達到低體脂19至21%。

儘管賈桂身上還有各種疤痕，她明白的是，「開刀的疤痕也永遠不會消失，但這些都不影響開始，也不影響自己在訓練的路上持續著」，她驕傲地說她不是什麼抗癌鬥士，她只是想把自己當成正常人。最後賈桂鼓勵其他癌友，只要願意健康都會回來，她也期許自己還有下一個（抗癌）10年。