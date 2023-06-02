新北市海山分局今年2月到三峽區偵辦毒品案，結果意外在毒販手機中發現有民眾因充當人頭帳戶而遭監禁，當日隨即分兵救出4名被害人，後續也順藤摸瓜逮到幕後主使的四海幫海富堂主29歲陳姓男子等4人，全數移送法辦。

據了解，當時海山警方逮捕涉嫌販賣毒品包的22歲毒販蘇姓男子，結果意外從他被查扣的手機中發現有民眾因販賣銀行帳號而遭監禁，立即成立專案小組偵辦，當天即在三峽區一處汽車旅館救出4名被害人，並逮捕4名嫌犯。

後續警方向上溯源追查，終於發現幕後主謀就是四海幫海富堂主陳男，海山警方在5月31日派出警力到三峽大同路一處刺青店，同時也是海富堂據點展開查緝，共查扣手機4支、球棒3支、西瓜刀1把、手銬1副及監視器等證物，並逮捕陳男等4人，訊後依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、詐欺、妨害自由罪嫌移送偵辦。

海山警分局長王鴻儒表示，近期黑幫尋仇滋事案件不斷，引起社會大眾不安，警方將持續強力掃蕩、查緝毒品及嚴查詐騙集團，針對黑幫涉有不法犯罪行為積極查處，斬斷金流，展現打擊犯罪的決心；同時也呼籲民眾，若發現可疑人事物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊不法犯罪，有效淨化社會治安。