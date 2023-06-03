元宇宙版魷魚遊戲《BIBO願望合夥人》最新一集中，玩家炫晨迅速發現同隊女生對線索動手腳，不過最後他還是找到破關方法，在遊戲結束時，看到間諜現身時絲毫不意外，原來他身為玩家中男生聯盟的領導人物，早就有人向他通風報信，他也迅速猜出誰是隊伍中的間諜。

炫晨正職是位牙醫師，多才多藝的他還出過游泳寫真書，當時因「下面一大包」引熱議，被封為「同志天菜」，IG追蹤數超過26萬人，測出的MBTI人格為「調停者」INFP，此次在遊戲中果然迅速成為男生聯盟的領袖，他表示很興奮能參與節目，「很像真人版的闖關電動遊戲。」而身為牙醫的他不忘到處推廣牙齒健教觀念，「帶了20包牙科口鏡，在休息室幫一些玩家和化妝師檢查牙齒。」

玩家中另位網路名人知識型YouTuber水丰刀以本名謝宜潔參賽，頻道超過46萬訂閱數，她表示是帶著想當白老鼠的好奇心態參與節目，原以為會考區塊鏈題目，沒想到參加到各類有趣遊戲，此次在密室解謎中被選為間諜，必須拖慢隊伍的破關速度，遊戲中與同隊的炫晨鬥智鬥勇，她受訪時無奈說：「為什麼要讓我扮這種困難的角色，我真的很崩潰，竟然要我當臥底！」

不過明星觀察室裡，藝人們紛紛稱讚謝宜潔夠聰明，適合當間諜，王子邱勝翊說：「身手俐落！」任容萱也說：「又是女生的領導人，大家會很信任她。」才能及時破壞線索。陶晶瑩同時觀察另隊的間諜，她笑言：「你會發現男女生說謊方式真的差很大，女生會保持正常，嘗試掩飾，男生就開始不說話，行為異常！」