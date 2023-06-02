海音嘉年華今晚請到彭佳慧賣力演唱。（許逸民攝）

海音嘉年華今晚有陳昇和他的樂團，其中陳昇下台要與聽眾互動時，還跌落舞台下。（許逸民攝）

有業者租用澎湖重光媽祖文化園區場地，且斥資近2千萬找來知名歌手，舉辦的「2023澎湖海音嘉年華」，今晚首登場，雖然有黃子佼、彭佳慧、陳昇和新寶島康樂隊擔綱，但因業者日前才開始行銷，起步太慢，加上這是屬於售票型音樂嘉年華會，像今晚這巨星之夜票價要1300元，也讓不習慣出錢聽演唱會的澎湖民眾下不了手，演唱會場內不到200人，而在會場海堤外聽免錢的民眾都比會場多。

讓彭佳慧上台看到這麼少人，不禁憶起剛出道時，台下只有兩桌不到10個人的場面。而陳昇也自我安慰說，聽的懂得人，12個人聽就好，聽不懂的人，10萬人也沒意思。對此，主辦的樂心觀光整合行銷傳播有限公司張貿盛表示，並不會心痛太少人來，大家高興就好，把口碑作出來最重要。

今年澎湖海上花火節，將於6月底告一段落。樂心觀光整合行銷傳播有限公司則搶搭花火節觀光人潮，選擇在六月於重光媽祖文化園區裡，邀請陳昇、新寶島康樂隊、黃子佼、彭佳慧、鄭進一、麋先生、MATZKA、PIA、羅文裕、草屯囝仔、曹雅雯、荒山亮、楊培安、康康、康康康樂隊等知名歌手輪流於每週五精彩出演，舉辦一場售票型的海洋音樂嘉年華。

但在澎湖，除了縣府的海上花火節，會請知名藝人登台演唱外，澎管處舉辦的追風音樂節或黃金海岸音樂嘉年華，一樣會找來謝金燕、蔡健雅、旺福、周蕙和A-LIN等知名藝人與超強卡司上陣，也因此不同於公家機關買單的售票型音樂嘉年華會，就顯得門可羅雀。尤其，在重光海堤甚至媽祖銅像下聽，只差沒與歌手互動而已，不然也一樣清晰。

業者說，明天免費開放入場。這場2023澎湖海音嘉年華，從6月1日至30日止，每天都有DJ熱情的演出外，現場還有多個美食、飲料攤位，讓參與此嘉年華的每個人除了享受最「嗨放」的音樂外，也能享受到多款美食餐飲。民眾可採網路、旅行社和澎湖各大民宿洽訂活動票券。

澎湖海音嘉年華演唱會