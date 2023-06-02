民進黨性騷擾風波連環爆，如滾雪球延燒，2日又有一名前青年部黨工發文，指控前青年部主任蔡沐霖縱容性騷擾案件。對此，民進黨主席黨主席賴清德再度出面致歉。前民進黨立委沈富雄表示，如果牽涉到政治，主角跟這些大咖都有關係，當然就會影響賴清德選情。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，總統蔡英文參加熟朋友的婚禮或是他們小孩子的婚禮，通常不是蔡英文主動去的，是這些人開口的，當然平時交情要夠，要不然總統也不會去。

至於會不會影響2024民進黨和賴清德的選情？沈富雄指出，如果只有一、兩個性騷擾個案，應該是不會影響選情，但如果是單純的性騷擾，影響也不大。不過如果牽涉到政治，也就是說，這些主角跟這些大咖都有關係；而且他們又是標案審查員，而且一標不是幾個案子，這個當然就會影響，也就是周邊連帶引起的附帶牽扯，當然會影響選情。

沈富雄認為，其實浮上檯面的案子少，但在水底下的案子多，起碼1比10；他更轉述民進黨立委高嘉瑜的說法稱，不只，1比100。

沈富雄不禁表示，他覺得很奇怪，為什麼所有的柳下惠都到國民黨，而所有的色鬼都來民進黨？這絕對沒有黨派的差別。

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