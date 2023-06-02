本土饒舌團體玖壹壹成員有春風、洋蔥、健志，唱紅《打鐵》、《來個蹦蹦》等傳唱度極高的歌曲，並獲獎無數，今年則以專輯《BROMAN》入圍第34屆金曲獎「最佳演唱團體獎」，此外，他們手上代言不斷，然而日前民眾在路上看到他們的廣告看板，驚呼：「換團員了？洋蔥呢」，而真相與洋蔥的體重變化有關。

日前民眾在臉書社團「爆廢公社二館」貼出玖壹壹替運動服飾代言的看板，寫下：「玖壹壹換團員了？？？洋蔥呢！！！！！」從PO出的照片可看到原本圓滾滾臉蛋的洋蔥瘦了許多，下巴出現明顯線條，身材也變得結實許多，加上酷酷的表情，怪不得粉絲無法一眼認出他的身分。

玖壹壹成員變瘦，左起洋蔥、建志、春風。(圖/爆廢公社二館)

粉絲們笑成一團，在下方留言：「洋蔥被剝皮」、「直接變瘦子」、「洋蔥假日都會騎腳踏車，人家很努力運動變瘦應該的」、「洋蔥怕冷，等等被涼拌怎麼辦」、「可是洋蔥胖胖的時候很可愛欸」、「在瘦下去要改叫蒜苗了」、「忘記洋蔥長怎樣了」、「洋蔥變林宥嘉！？」、「如果你一層一層一層一層的撥開我的心」。

網友認為健志長得很像張善為。(圖/中時資料照)

此外粉絲也注意到站中間的健志也瘦了許多，意外撞臉知名藝人張善為，只有春風跟平時模樣差距不大，寫下：「林宥嘉+張善為+春風」、「張善為還站C位」、「健志也換成張善為了」、「只有春風正常，其他都怎麼」、「我也想說～咦？是張善為」、「真的，一時認不出來」、「瘦到認不出來了。」