iPhone銷售動能比預期還強，幫蘋果繳出漂亮財報，也帶動股價衝高，今年迄今漲幅達38％。

蘋果1日股價漲1％收在179.05美元，創去年1月來收盤新高，與該月締造的182.01美元歷史高點只有一步之遙。

台北時間6日（周二）凌晨揭幕的蘋果全球開發者大會，可望成為蘋果股價攻頂的催化劑。全球蘋果迷與投資人無不引頸期盼，執行長庫克在這場年度盛事發表令人驚豔的新品。

投資機構Wedbush分析師艾維斯（Dan Ives）告訴《巴倫周刊》，投資人最想聽到蘋果對AI（人工智慧）的未來布局，任何有關AI的新計畫都能推高蘋果股價。

該分析師給蘋果的投資評為優於大盤（Outperform），目標價205美元代表看好蘋果能再造歷史新高。

聊天機器人ChatGPT在全球刮起旋風，微軟、谷歌母公司Alphabet等矽谷巨頭爭相投入AI戰場，但蘋果至今尚未公開AI相關計畫。

蘋果下周在WWDC舞台上，發表混合實境頭戴裝置等新產品，讓新一代作業系統iOS 17或iPhone 15亮相，預料也會激勵蘋果股價熱烈回應。

不過近期仍有若干風險恐扯蘋果後腿。消費者依然背負通膨與升息壓力，消費力疲弱意味蘋果營收可能好不到哪兒去。此外中國COVID-19疫情再起，蘋果投資人擔心封城噩夢重演。

分析師艾維斯表示：「蘋果股價會隨中國動向起伏，我認為供應鏈出了任何問題，或是中國市場需求轉冷，對蘋果都是一大風險。」

蘋果目前的本益比27.7倍，高於其歷史平均值22.5倍，對部分投資人來說，現在入手蘋果股票成本實在太貴。