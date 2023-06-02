營建股的「EPS獲利王」華固（2548）今（2）日再度出手搶地！公開資訊觀測站資訊公告，華固砸10億元，收購台中北屯祭祀公業近1,500坪土地，賣方交易人為祭祀公業法人台中市林隆吉；這也是華固第二次「錢」進台中，購地推案。