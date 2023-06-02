華固繼昨天召開董事會通過，為因應今（112）年土地開發計畫，董事會授權董事長，在70億元額度內，全權處理台灣全區土地開發事宜之後，今天立刻出手搶地，地點位於台中北屯區，補充未來土地原料。

華固今天購置的台中市北屯區土地，位於美和段土地，土地面積達1,450.25坪，每坪交易價格為72萬元，總計斥資10.44億元。

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