5月FAO糧價指數平均124.3點，從前月修正後的127.7點回跌0.6％。4月FAO糧價指數初值127.2點，連跌12個月後首見走升。

5月指數跌至2021年4月來新低，相較俄羅斯入侵烏克蘭後，糧價指數在去年3月創下的歷史高點，跌幅來到22％。

5月指數又見回落，係受到穀物、植物油、乳製品價格走跌影響，有助紓解全球央行決策者的抗通膨壓力。

其實早在俄烏戰爭爆發前，能源、糧食、工業品等大宗商品的價格就居高不下，但俄烏戰爭後糧價漲勢尤其凶猛，係因擔心黑海糧倉出口受阻，5月《黑海穀物倡議》再獲展延，紓緩糧價上揚壓力。

FAO指出，5月穀物價格指數月跌4.8％，供給面預料充沛及《黑海穀物倡議》展延是主因。植物油價格指數月跌近8.7％，歸因於油籽供給量大、棕櫚油需求疲軟。FAO說，目前植物油價格將近1年前的一半。

至於乳製品價格指數月跌3.2％，主要是北半球牛奶產量出現季節性回升，另外起司價格年跌17％也拉低整體指數。

反觀5月糖價指數月升5.5％，連續4個月走揚，主要憂聖嬰天氣型態加劇全球糖供給風險。牛豬和禽肉價格齊漲下，肉類價格指數月漲1％。

在另一份穀類供需報告，玉米產量可望上升帶動下，FAO預估今年全球穀物產量在28.13億噸，較去年增長1％。

上修玉米、稻米、大麥庫存量後，FAO預測2023／24產季，全球穀物庫存年增1.7％，來到創新高的8.73億噸。而小麥因產量下跌且需求平平的關係，庫存水位料將下降。