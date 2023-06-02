6月股東會旺季，下周進入最高峰，股東會紀念品成話題；Yahoo奇摩拍賣表示，近來平台股東紀念品轉賣商機急遽增溫，中鋼這次推出晴雨兩用傘「傘Ｑ」（諧音Thank you）近兩週在平台上熱搜暴增90倍，是熱搜成長最多的股東會紀念品。

開發金實用的超真空不銹鋼「晶鑽杯」熱搜成長近60倍，聯電今年攜手知名插畫IP咖波，走療癒風打造限定「UMCx咖波聯名愛地球碗組」，在Yahoo奇摩平台也締造銷售買氣。

根據Yahoo奇摩拍賣統計，5月以來股東會紀念品活動專區流量暴增30倍，各大金控、知名企業股東會紀念品皆受消費者青睞，其中，「台泥」分隔便當盒最為熱門，熱搜量成長超過2倍奪冠；截至目前，「台泥」、「台新金」、「開發金」、「聯電」與「中鋼」登上今年股東會紀念品熱搜前五大企業品牌，其中「台泥」、「聯電」與「開發金」更是連3年入榜。

觀察Yahoo奇摩拍賣歷年股東會紀念品購買熱潮，發現購買族群以35-44歲為消費主力，女性更佔比近6成；消費者在股東會紀念品的選擇上對聯名、具特色且實用性高的「餐桌好物」情有獨鍾，如近3年攻佔熱搜榜的台泥推出保鮮盒、保溫瓶、便當盒等餐食用品、今年首次進榜的台新金，紀念品為同屬餐桌用品的時尚玻璃瓶調味罐。