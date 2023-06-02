2023第30屆台灣業餘高球錦標賽，2日在台北國華球場閉幕，世界業餘排名第471的韓國選手文東賢愈戰愈勇，決勝輪繳全場最佳的低於標準桿3桿的68桿，總桿數累計低於標準桿2桿的211桿，抱走男子冠軍；中華高爾夫代表隊隊員張婷諭，則以標準桿71桿完賽，累計216桿、逆轉封后。

原訂四回合的台灣業餘高球錦標賽受瑪娃颱風外圍環流帶來的豪雨干擾，賽程兩度中斷，其中第二回合花了兩天才完賽，比賽無奈縮短為三回合，地主台灣與韓國平分秋色，各獲團體總冠軍一座，及個人組前兩名。

文東賢今年4月曾來台參加睦鄰盃台日韓高球錦標賽，當時獲男子個人第三，15天前又在亞太青少年高球隊際錦標賽獲得男子個人亞軍，本周的台灣業餘錦標賽則再上層樓，贏得個人今年第一冠，對於賽會遭遇惡劣的天候打打停停，文東賢更是保持積極樂觀的心態，表示：「高爾夫是室外運動，大自然對每個人都很公平，不會針對個別的選手，更不必抱怨天氣與環境。」

在女子組領先3桿出發的陳俋儒，決勝輪因發燒喉嚨痛而表現失常，打完前3洞就被國家隊隊友張婷諭超越，張婷諭順勢贏得個人生涯第一座大賽冠軍，她的教練父親張元鴻緊急從台中北上，與愛女分享光榮時刻，父女情深溢於言表。

中華高協理事長王政松、贊助商聲寶公司董事長陳盛沺和總經理許經朝、國策顧問陳茂仁及國華球場副董事長何麗純等貴賓，均參加賽後閉幕頒獎，王政松特別點名感謝志工總召王秋蓉率領的志工團隊，以及何仲義帶領的裁判團隊，使比賽順利圓滿。

張婷諭（中）在台灣業餘高球錦標賽逆轉封后。（中華高協提供）