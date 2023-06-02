中國民眾和中央銀行正在聯手推高國際金價，今年首季大陸民眾對黃金商品的需求比去年同期增長16%，中國的央行人民銀行也連續6個月增加黃金持有量。雖然前者是對人民幣資產擔憂而進行避險操作，後者則是中國企圖遠離美元，目的即便不盡相同，卻都推動國際金價邁向最高點。

《日經中文網》報導說，今年1～3月中國對珠寶首飾、金條和金幣的需求同比增長16%，反映出個人強烈的購買意願。國際調查機構世界黃金協會（WGC）的數據顯示，中國1～3月的珠寶飾品需求達到197.7噸，比上年同期增長11%。按季度計算，創出自2015年1～3月以來的最高水平。

報導指出，中國是與印度並列世界上最大的黃金需求國，偏愛用黃金作為珠寶首飾和婚禮等的禮品。隨著新冠防控政策結束，中國與婚禮相關的黃金消費正在恢復，1～3月的需求佔世界整體的4成。

此外，由個人以投資目的持有的金條和金幣需求也達到65.9噸，同比增長34%。黃金一向被視為比較不受股票、債券等金融商品波動影響的安全資産，增加黃金投資的背後，也被認為一般民眾存在對人民幣的擔憂。

報導表示，近年大陸民眾對未來經濟前景的擔憂上升，儲蓄意願增強。據中國人民銀行的數據顯示，3月底的存款餘額超過了貸款餘額，還出現購買黃金保值的趨勢。

購買黃金的意願上揚也不限於一般民眾，中國央行也連續6個月增加黃金持有量。5月初人民銀行發佈的數據顯示，截至4月，中國黃金儲備總量約為2076噸，2022年11月恢復公佈數據以來，已連續6個月增加。

報導指出，作為黃金國際價格指標的紐約期貨(交易最活躍的結算月)截至5月26日漲至每盎司1944.3美元。5月上旬曾一度逼近歷史最高點(2089.2美元)。

與購買黃金形成對照的是，中國官方正在減持美國國債。美國財政部的統計顯示，中國持有的美國國債截至3月約為8700億美元，較俄烏衝突後的2022年3月的逾1萬億美元減少約1400億美元(14%)。

日本市場策略研究所(market strategy institute)的社長龜井幸一郎指出：「中國等與西方保持距離的國家今後可能會繼續降低對美元的依賴度」，中國買入支撐黃金國際價格這一格局或將持續。