2022年在全球經濟史上留下兩大紀錄：極高通膨，短期間大幅升息。高資產客群服務商UBS瑞銀指出，隨著接近零利率時代結束，高利率、高通膨帶給經濟增長出現轉折點，全球家族辦公室（family Offices）正在計劃近年來最大規模的策略性資產配置轉移。

2日公布的瑞銀《2023 年全球家族辦公室報告》，調查全球230個單一家族辦公室，結果顯示，亞太區家族辦公室對股票的配置最高，占37％；其中的41％，計劃於未來五年增加固定收益的配置。同時，隨著強勢美元見頂及中國經濟重啟，受訪的家族辦公室還預計，將增加風險資產配置，35％計劃增持新興市場股票。

瑞銀認為，這是調查全球家族辦公室領域多年來，最大規模的策略性資產配置轉移。瑞銀環球家族及機構財富主管兼環球市場聯席主管George Athanasopoulos表示，目前正值低利率、流動資金充裕時代的結束，「今年的報告正於此關鍵性時刻發佈！」。

在此環境下，瑞銀的研究顯示，家族辦公室正作出重大改變，「做好準備，以取得增長及成功。」 66％家族辦公室認為，非流動資產可提高長遠回報，並期望進一步增加避險基金、私募股權基金及私幕債務等另類資產的配置，以分散私幕市場的配置。

瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管辜良雄指出，與全球其他地區相較，亞太區家族辦公室去年的股票配置最高，而40％計劃在未來五年內大幅增加對已開發市場股票的配置，未來將偏好以另類資產分散投資。

瑞銀調查，亞太區有80％的家族辦公室，預計避險基金的表現在未來12個月達到、或勝於預設投資目標。進行私募股權投資的亞太區家族辦公室，比較喜歡使用基金進行投資，約占53％，因為有關基金一般可實現分散投資，並有助家族辦公室拓展投資至一些不熟悉的市場。