民進黨前婦女部黨工遭合作導演性騷擾事件，目前正延燒不斷，許多性騷案件都隨之曝光。對此，無黨籍苗栗縣議員曾玟學2日就聯合了立法委員賴品妤、中和立委參選人吳崢、臺北市議員吳沛憶、臺北市議員苗博雅、臺北市議員林亮君及高雄市議員黃捷發出了聲明指出，「我們決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助」，引發討論。

曾玟學2日在臉書上PO出一篇「司法不該淪為恫嚇弱勢的工具」的文章表示，「我們是一群關心臺灣前途的政治工作者，近日社會高度關注政壇性平事件。我們願以具體行動推進真誠的檢討反省，為政治工作者打造更安全的工作環境」，曾玟學也提到，「我們注意到，有一部分被指控的行為人，例如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告」。

曾玟學強調，臺灣是法治國家，我們尊重任何人走法律途徑維護自己的權利。但同時，我們也不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。曾玟學說，我們是誠心為民眾服務的基層政治工作者，我們深信落實性平價值，不分顏色。因此，我們決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助。

曾玟學最後表示，「若您想公開陳述受害經驗，卻又擔心遭到加害者濫訴；或您已公開表述受害經驗，卻遭到加害者提告，請跟我們聯繫，我們會邀集律師團隊，提供您專業的法律意見，做您的後盾。消弭職場性平事件的不對等權力結構，我們願站在弱勢者身邊，為您遮風擋雨」。

同時民主進步黨性平事件調查小組晚間也發聲明指出，「凡本黨性平事件之當事被害者，黨將提供法律團隊作後盾，被害者無須懼怕法律戰術，黨誓言成為堅實靠山。此外，若有心理諮商需求，所有諮商費用與司法程序相關費用，均由黨支付」。