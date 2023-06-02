駕駛車上練習唸英文，當他學唸「Amazing」時，竟慘遭女騎士疑遭視線擋住迎面撞上 。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

真的太棒了？有駕駛行駛在新竹市湳雅街上，正在和車上的互動式英文語音練唸習英文「Pretty Good」、「Good Idea」，沒想到，當駕駛學到第3個英文單字「Amazing」時，前方突然竄出1名女騎士，儘管駕駛按喇叭示警，緊急煞住車輛仍遭迎面撞上，當駕駛下車關心女騎士，以及觀看自己的愛車傷勢時，車上的互動式語音則換下一個詞句「You are amazing」；網友們一見也笑翻「剛好餒，太棒了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段1分多鐘影片，拍攝地點位於新竹市湳雅街上，1名駕駛行駛該路段上，並跟著車上互動式語音學英文，駕駛先後學唸「Pretty Good」、「Good Idea」，接著變學唸「Amazing」，沒想到當駕駛要學唸第3次時，突然前方竄出1輛女騎士騎的機車，疑似遭一旁貨車擋住視線迎面而來，駕駛急按喇叭示警並急煞，下秒仍遭女騎士撞上，，此時，互動式英文語音則繼續教學「You are amazing」、「Beautiful」，畫面中也看到駕駛下車觀看車子傷勢，以及關心女騎士是否有受傷。

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的，太棒了」、「You are amazing」、「導航小姐上英文課嗎」、「小姐很amazing」、「笑死」、「剛好餒，太棒了」。