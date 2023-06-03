美國一名已當祖父的57歲男子今年2月下旬展開另類瘦身計畫，目標是連續吃100天速食業者麥當勞套餐。3月初他受訪時展現最初10天減重近6公斤成果。這名大叔持之以恆，100天後他的外表大有改變，體重從238磅（約108公斤）降為179.5磅（約81.4公斤），總計鏟肉將近27公斤，大肚腩明顯「消風」，自覺神清氣爽。進入第101天，他想吃的自然不是麥當勞套餐了。

綜合美國福斯新聞網、《紐約郵報》週四（1日）報導，田納西州納許維爾居民凱文（Kevin Maginnis）今年2月間驚覺自己成了大胖子，體重達238磅，2月21日起決定以另類的「麥當勞減肥法」減肥，目標是連續100天只吃麥當勞套餐，一日三餐全無例外。這項計畫已於週四屆滿100天，他總共減掉多達58.5磅，將近27公斤。

凱文週四當天受訪時強調：「過去100天，我每天三餐吃食，除了麥當勞還是麥當勞。」不過，他並未「照單全吃」，點購的麥當勞套餐只吃一半。例如，早餐時段他叫2個墨西哥捲餅（burrito）搭配一份薯餅或滿福堡，但他只吃一半，剩下一半留著當午餐。晚餐點一份大麥克套餐，但漢堡、薯條與蘋果派各吃一半，剩下的隔天吃。凱文只喝水，不碰汽水可樂等飲品；他也不喝酒、不吃零食。

美國田納西州男子凱文今年2月下旬開始執行另類減肥法，連續100天的三餐都只吃麥當勞套餐，但每餐只吃套餐的一半分量，剩餘的一半留到下一餐食用。

「麥當勞套餐減肥法」連續執行100天之後，凱文明顯瘦了一圈。

如此周而復始，執行100天之後他親自體驗到驚人的瘦身成果，不僅體重減輕將近25%，血壓與體內膽固醇指數也健康許多，體脂肪指數從205陡降到65，血壓「如同青少年」：「可以從體檢數字發現我的健康天天有進步。」

這100天之中他造訪許多麥當勞據點，逐漸成了熟面孔，「有些麥當勞（門市）都認識我了」。

凱文的減肥成果令妻子備感吃驚，她因此決定在凱文執行這個減肥計畫第40天時跟進，到週四為只，老婆已連吃65天麥當勞套餐，減重18磅（將近8.2公斤）。

凱文透露，這項減肥法的關鍵在於，如果要減重，盤子裡的餐點只能吃半份；如果要維持體重數字，只能吃3分之1。麥當勞減重計畫完成後，他想給自己來一客菲力牛排。

佛州一名專精新陳代謝與減重的開業營養師艾倫（Lindsay Allen）說，凱文這種另類減肥法有幾個問題：「一個人限制熱量攝取的時期過長，到最後新陳代謝率減少幅度可達30%。接下來恢復正常飲食份量時，就會迅速復胖。坊間流行的諸多減肥法與減少熱量攝取的飲食之所以會失敗，原因就出在這裡。」

艾倫指出，第二大問題是凱文的三餐少了一些維持身體健康必須攝取的關鍵營養素，這會導致減肥者對於進食的渴望程度增強，「大腦意識到身體沒有獲得足夠的重要營養素與礦物質，就會分泌飢餓感的賀爾蒙，要求身體攝取更多必需的營養素。如果你攝取的都是廉價的加工食品，大腦發現這一點之後就會鼓勵你吃更多。」

凱文表示，接下來會鎖定某些健身目標努力，還要養成泡冷水澡的習慣。週四當天起，他展開「連續100天」攀爬100呎（約30.5公尺）繩索的健身計畫。