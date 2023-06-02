台南東山工寮火警燒1小時 巨大火煙竄升夜空 23:502023/06/02 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東山區一處工寮2日晚間發生火警，火煙在夜空中竄升天際。（讀者提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東山區一處工寮內堆放農具雜物，發生火警後濃煙密布（讀者提供／程炳璋台南傳真） 台南市東山區一處工寮2日晚間9時48分發生火警，內部為農具倉庫，堆放雜物，現場燃燒的火煙竄升天際，夜空中怵目驚心，燃燒面積25公尺幸無人傷亡，警消人員1小時才撲滅火勢，屋主表示無財損自行處理。 這間農具倉庫在東山區嶺南里牛稠子7-4號旁，工寮內除了堆放農具外，還停有1輛小貨車與農耕車，還有瓦斯空桶與紙箱等雜物，火煙在夜空中竄升，附近還有雜草樹木。 在警消出動20車37人救火下，幸未延燒，整場火警無人傷亡，在晚間10時50分殘火處理完畢。工寮屋主表示無財損、不需火調，自行處理。 #農具 #東山區 #工寮 #火煙 #竄升 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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