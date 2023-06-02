東山區一處工寮內堆放農具雜物，發生火警後濃煙密布（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市東山區一處工寮2日晚間9時48分發生火警，內部為農具倉庫，堆放雜物，現場燃燒的火煙竄升天際，夜空中怵目驚心，燃燒面積25公尺幸無人傷亡，警消人員1小時才撲滅火勢，屋主表示無財損自行處理。

這間農具倉庫在東山區嶺南里牛稠子7-4號旁，工寮內除了堆放農具外，還停有1輛小貨車與農耕車，還有瓦斯空桶與紙箱等雜物，火煙在夜空中竄升，附近還有雜草樹木。

在警消出動20車37人救火下，幸未延燒，整場火警無人傷亡，在晚間10時50分殘火處理完畢。工寮屋主表示無財損、不需火調，自行處理。